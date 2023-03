Pallavolo Grosseto Stasera niente scherzi

Guai a fallire la partita odierna. Imperativo vincere per la Pallavolo Grosseto targata Luca Consani.

Il team femminile, allenato da Rossano Rossi, oggi alle 21 ospita al palazzetto del volley grossetano il Civitalad 3 Epc Civitavecchia, fanalino di coda del girone H di serie B2.

Scontro salvezza per le grossetane, penultime in classifica, e che in questa ventesima giornata del campionato non possono permettersi di fallire. Una vittoria potrebbe voler dire agganciare o superare in classifica Piandiscò Valdarno e magari rifarsi sotto a Bartoccini Fortinfissi. Ma le ragazze di coach Rossano Rossi dovranno trovare continuità nel gioco, e soprattutto dovranno evitare di farsi venire il "braccino" nei momenti decisivi come già accaduto lo scorso turno.

"Sono veramente amareggiato per come è andata la gara di domenica scorsa – ha detto il coach Rossano Rossi –. Siamo venuti via da uno dei campi più difficili del girone, perdendo tre set ai vantaggi. Abbiamo condotto sempre e anche largamente tutti e tre i parziali, addirittura nel secondo ci siamo trovati sul 24-21 ma non siamo riusciti a concretizzare. Siamo mancati nei momenti cruciali commettendo troppi errori, peccato perché abbiamo giocato una partita in difesa a livelli altissimi. Peccato non aver portato punti a casa".

L’amarezza però dovrà essere smaltita subito, perché il team grossetano ora è chiamato da un’altra partita da dentro o fuori. Anche se paradossalmente la squadra di Rossi ha dimostrato di saper giocare meglio con le big che negli scontri salvezza. Il programma: Vbc Viterbo-Montesport Montespertoli, Rinascita Volley-Emmegel Calenzano, Omac Active Cnc-Timenet Empoli Pallavolo, Piandiscò Valdarno-Ius Pallavolo Arezzo, Battistelli Fossato-Bartoccini Fortinfissi, Pallavolo Grosseto-Civitalad 3Epc, Autostop Trestina-Tmmtorneria Ofocchiali.