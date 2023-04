Oggi si corre l’ambito "Trofeo del Grilli" Una gara di ciclismo amatoriale molto attesa

E’ tutto pronto per un altro intenso mercoledì ciclistico. Oggi infatti si corre il "Trofeo del Grilli", gara di ciclismo amatoriale valida anche come punteggio per il Campionato Marathon Bike. La gara è organizzata dal Team Marathon Bike di Grosseto e vedrà il ritrovo dei ciclisti dalle 14 alle 14.45 al Bar alla curva del Grilli, con la partenza fissata alle 15.30. La gara prevede un tracciato di 65 chilometri, con partenza dal Grilli. Poi i ciclisti toccheranno le seguenti località: Lupo, Bozzone, strada provinciale 43 Macchiascandona, Ponti di Badia, Ampio, Le Strette, Grilli, poi ancora Lupo, Strada provinciale 43 Bozzone, Macchiascandona, Ponti di Badia, Ampio, Le Strette, Grilli, Lupo, Magia, Castellaccia, Stazione di Giuncarico, dove ci sarà l’arrivo nei pressi del bivio per Giuncarico. Un percorso abbastanza movimentato dove, vento permettendo, ci potrebbero anche essere delle fughe che potrebbero scombinare i piani del gruppo. Previsto un buon numero di partecipanti, come oramai da tradizione in questi mercoledì invernali organizzati dal Team Marathon Bike del presidente Ciolfi che da anni oramai indice ed organizza competizioni ciclistiche a cui partecipano atleti provenienti da tutta Italia.