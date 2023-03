Mattia Bartolini super a Pietrasanta

Un primo posto nel lancio del disco ed un secondo posto nel lancio del giavellotto per l’Atletica Grosseto a Pietrasanta. Vola del cadetto Mattia Bartolini. Debutto super del lanciatore biancorosso dell’Atletica Grosseto Banca Tema che si migliora di quasi sette metri con 43.48 metri di risultato. E’ stato quindi un fantastico esordio per il lanciatore maremmano. Alla prima uscita della stagione, il giovanissimo talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha fatto volare il disco a 43.48 sulla pedana di Pietrasanta ha vinto il meeting riservato alla categoria Cadetti dopo aver demolito il record personale con 42.15 nella stessa gara. Per il cadetto biancorosso, quindici anni ancora da compiere, il progresso è enorme: quasi sette metri in più rispetto al 36.67 con cui era riuscito a conquistare un brillante quinto posto nello scorso ottobre ai campionati italiani under 16 di Caorle dove è stato il migliore degli atleti classe 2008. Distante quasi venti metri il secondo classificato. Se chi ben comincia è a metà dell’opera, allora il maremmano si trova decisamente a buon punto. La stagione è appena iniziata, ma con una misura davvero eccellente del grossetano, un paio di metri sopra quella che nelle ultime due stagioni è servita per vincere il titolo nazionale di categoria. Cresce nello stesso meeting dedicato ai cadetti anche la giavellottista Caterina Di Iorio che si aggiudica il successo con il primato personale di 23.29. Poi la biancorossa si piazza seconda con 19.15 nel disco che vede al quinto posto Giulia Bartaletti, 16.94 al debutto nella categoria. E’ iniziato quindi nel migliore dei modi il nuovo anno per i lanciatori della società del presidente Adriano Buccelli che anno dopo anno continua a sfornare talenti che si dimostrano in grado di competere ai massimi livelli.