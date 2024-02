L’Invicta vince ancora. Superato il Prato al tie break

L’Invicta vince, seppur al quinto set, e sbanca 3-2 (23-25, 33-31, 25-18, 17-25, 12-15) il campo del Kabel Volley Prato alla ripresa del girone B di volley dopo la lunga pausa. Coach Rolando, senza Pellegrino indisponibile, ha schierato Grassi, Rossi, Alessandrini, Sposato, Galabinov, De Matteis, Ielasi. A servire per prima è stata la formazione grossetana che ha cercato di mettere la sfida subito su un ritmo alto. Ma i lanieri hanno approcciato bene l’incontro, con le due formazioni che si sono prese i punti a turno. Dopo il 5-5, i grossetani hanno messo a segno un mini break sul 10-7 con Galabinov in forma, per poi portarsi sul 16-13. Sul 23-22 per l’Invicta è arrivata una magia ad una mano di Grassi per il 24 punto, e poi un diagonale di Galabinov porta il primo set a casa grossetana 25-23. Nel secondo set, i grossetani sono stati bravi a portarsi sul 15-11. Poi una lunga serie di alti e bassi, fino all’errore di Rossi che vale il set al Prato sul 33-31. Nel terzo set i lanieri hanno allungato a metà set, portandosi sul 22-16 e poi chiudendo 25-18 per il 2-1. Decisamente diverso l’approccio grossetano nel quarto set, con Ielasi e soci subito avanti fino al 13-9 e al 17-25. Al tie break le due squadre si sono sfidate punto a punto, fino al 10 pari con l’allungo sul 13-10 dei grossetani; la schiacciata di Rossi vale il match point e poi l’errore in attacco dei padroni di casa vale set e incontro per l’Invicta.