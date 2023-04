Il Bsc parte bene Battuto il Bbc in amichevole

Una domenica ricca di baseball e di crescita per le formazioni biancorosse. Il Big Mat Bsc Grosseto, guidato dal manager Stefano Cappuccini, domenica scorsa si è imposto 7-1 nel derby amichevole contro il Bbc Grosseto (fortemente rimaneggiato per la mancanza di almeno 4 titolari ancora negli Stati Uniti), allo stadio Roberto Jannella. "Sono molto soddisfatto – commenta Stefano Cappuccini, manager del Big Mat Bsc –. A due settimane dall’inizio del campionato di Serie A abbiamo bisogno di entrare nella mentalità giusta, prendendo le misure con il ‘clima partita’. Gli inning che abbiamo giocato sono serviti per crescere sul piano della condizione psicologica e fisica, curando l’aspetto tecnico e tattico. Ovviamente, giocare a Grosseto, contro un’avversaria di primissimo livello come il Bbc, ci ha permesso di prepararci al meglio per l’opening day del 15 aprile".