Il Bsc è implacabile Doppietta al Nettuno 2

Il Bsc Grosseto Big Mat non si ferma più. Dopo la doppietta nel derby contro il Bbc Grosseto, il nove di Stefano Cappuccini travolge anche il Nettuno 2 dimostrando di avere una marcia in più anche nella seconda giornata del massimo campionato di baseball. I risultati parlano chiaro: 10-0 nella prima gara (al 8° per manifesta superiorità) e 6-3 nella seconda sfida che si è disputata ieri allo Scarpelli. I ragazzi del manager Cappuccini hanno dimostrato di saper gestire l’entusiasmo e si sono imposti per 10-0, allo stadio Simone Scarpelli, nella prima partita della serie. La squadra è passata in vantaggio nel primo inning con il solito Diaz, sempre più protagonista e punto fermo del Big Mat Bsc. Nella terza ripresa si prendono casa base Piccini, Rodriguez Reyes e ancora Diaz, portando la squadra di casa sul risultato di 4-0 grazie a battute potenti e precise che non hanno lasciato scampo ai lanciatori di casa.. Nel settimo inning, invece, è Backstrom a siglare il quinto punto del match. Nell’ottava ripresa il Big Mat Bsc vola sul 10-0 con Diaz, Piccini, Scull, Backstrom e Milli, subentrato al posto di Cappuccini, e chiude il match per manifesta all’ottavo inning per "manifesta superiorità". Il Big Mat si è aggiudicato anche gara due nonostante la pioggia, (6-3 il finale). La squadra di casa passa in vantaggio al terzo inning con Rodriguez Reyes, Backstrom e Cinelli che si prendono casa base, portando il Big Mat Bsc sul 3-0. Nella quarta ripresa è la volta di Piccini ad aumentare il divario tra le due formazioni. La reazione del Nettuno si fa vedere nel quinto e nel sesto inning, quando i laziali accorciano le distanze siglando tre punti. Ma sempre nella sesta ripresa, Diaz firma il 5-3 biancorosso. Nel settimo inning, infine, la chiude Funzione portando il risultato definitivo sul 6-3 per la squadra di casa. E adesso la squadra biancorossa può sognare davvero.