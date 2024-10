Grosseto, la conferenza stampa dell’allenatore diventa virale: “Li faccio sbranare dai cani”

Grosseto, 1 ottobre 2024 – La conclusione: “Le figure di domenica non si fanno più, ve lo garantisco io”. E giù applausi. Prima però un’ora di conferenza stampa convocata dall’allenatore Roberto Malotti, dopo la pesantissima sconfitta con il Livorno (5-2). Una conferenza stampa che è subito diventata virale sui social: Malotti si prende tutte le responsabilità, difende la società e poi esplode (qui la versione integrale).

Parole pesanti, passione, turpiloquio, c’è di tutto. E alla fine i presenti battono convintamente le mani.

L'allenatore Roberto Malotti

"La colpa è mia, ca…, perché sono stato un presuntuoso – ha detto il tecnico – Ho pensato che anche da soli potessero fare e invece non è così, li devo trascinare io, non devo più prendere squalifiche… Sono una fxxx… La società mi dovrebbe multare, mi dovrebbe levare lo stipendio per 4 mesi...”. E poi: “Continueranno a essere così? Li picchio io, li fo sbranare dai cani, perché chi ci sta deve essere grossetano fino all’anima e questa maglia se la deve cucire addosso”.