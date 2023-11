Giovanili. Pro Soccer, altra soddisfazione: Anna Picardi nella Rappresentativa regionale

Anna Picardi convocata nella rappresentativa regionale femminile di calcio. Grande soddisfazione per la giovane calciatrice castiglionese della Pro Soccer Lab, convocata con altri coetanee della Toscana per un allenamento conoscitivo a Firenze in vista della futura composizione della Rappresentativa.

Anna Picardi infatti, è stata convocata nella selezione territoriale del Granducato composta da atlete nate negli anni 2009 e 2010. Il coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico Toscana, il professore Enrico Gabbrielli, in riferimento all’attività per lo sviluppo dell’attività femminile e nell’ottica della composizione della selezione territoriale femminile Granducato, ha comunicato l’elenco delle ragazze convocate per mercoledì alle 14.15, con inizio dell’attività alle 15. Le atlete dovranno trovarsi allo stadio comunale Gino Bozzi di Firenze per un allenamento. Grande soddisfazione per la società di Castiglione della Pescaia, visto che Anna Picardi è l’unica atleta convocata della provincia di Grosseto, assieme a pari età della Fiorentina, Empoli, Rinascita Doccia, Livorno, Atletico Piombino, Vigor Calcio Femminile, Zenith Prato, Pontedera, Lucchese e Pisa. Questa convocazione è frutto del lavoro e della passione del tecnici della Pro Soccer Lab presieduta da Benedetta Mazzini. Il progetto della società castiglionese nasce nel 2015 dal desiderio di preparare i giovani calciatori seguendoli accuratamente nella tecnica e nella loro individualità. Le attività si focalizzano sull’insegnamento delle gestualità tecniche, sulla rapidità di esecuzione, sulla resistenza alla rapidità e sullo sviluppo cognitivo del giocatore. Secondo il diktat della società infatti un buon gioco di squadra può avvenire solo se i giocatori possiedono le qualità tecniche individuali per controllare la palla e passarla, inventiva e qualità del dribbling, velocità, rapidità di esecuzione e di pensiero.