Coppa Passalacqua E’ il giorno del sorteggio

E’ arrivato il momento della Coppa Passalacqua. Oggi infatti alle 17 ci sarà il sorteggio dei quattro gironi delle 16 squadre partecipanti alla 48^ edizione del Passalacqua, torneo di calcio riservato agli Juniores. Il palcoscenico sarà il centro sportivo "Frida Bottinelli Brogelli" casa dell’Invictasauro in via Adda. Parteciperanno le società iscritte, con la presenza dell’assessore Fabrizio Rossi e la delegata provinciale del Coni Elisabetta Teodosio. Saranno 31 partite. Le eliminatorie inizieranno il 2 maggio: martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5, martedì 9, giovedì 11, venerdì 12, sabato 13, lunedì 15, giovedì 18, venerdì 19, lunedì 22, martedì 23, giovedì 25, venerdì 26, domenica 28, lunedì 29, martedì 30. Giugno: giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5, martedì 6, giovedì 8, venerdì 9. I quarti di finale si disputeranno lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15 giugno. Semifinali lunedì 19 e martedì 20 giugno; la finale è prevista per venerdì 23 giugno. Queste le società partecipanti. Prima teste di serie Grosseto (detentore); seconda Atletico Piombino; terza Atletico Maremma; quarta Follonicagavorrano. Alberese, Argentario, Fonteblanda, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto, Paganico, Ribolla, Sant’Andrea, Scarlino, Venturina, Virtus Amiata.