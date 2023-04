Bbc, esordio allo Jannella Arriva il Crocetta Parma

Il Bbc Spirulina Becagli mette subito a nudo le sue ambizioni, ospitando oggi (playball alle 15,30 alle 20 allo stadio Roberto Jannella) la giovane formazione della Farma Crocetta Parma, una società che da sempre lavora per la crescita dei talenti di casa. Senza il terza base cubano Jorge Barcelan, in attesa del visto per arrivare in Maremma (ci sono dei problemi burocratici che dovrebbero essere risolti al più presto), il Grosseto parte con l’obiettivo di mettere in tasca i primi due successi, al tempo stesso cercando di verificare la condizione e le potenzialità dei nuovi arrivati che fanno della squadra biancorossa una delle favorite per il successo finale del girone. Il maltempo dello scorso fine settimana ha negato a Sergio Martini, Freddy Noguera e Tomsjansen la possibilità di indossare la maglia biancorossa nel precampionato, ma da oggi si fa sul serio in una partita attesa dagli appassionati di baseball. Sarà Renzo Martini, l’interno arrivato da Bologna, a sostituire Barcelan in terza base, con Freddy Noguera e Biscontri che s’alterneranno in prima. La probabile formazione: Cozzolino e Gonzalez partenti nella prima e nella seconda sfida; Pizzoli ricevitore; Biscontri (Noguera), Vaglio, Martini, Herrera interni; Chelli, Tomsjansen, Noguera (Biscontri) esterni. Sarrocco dh. ntanto ieri sera intanto la squadra si è presentata ai tifosi al Lounge Bar.