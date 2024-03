Atlante Grosseto ’obbligato’ a vincere contro il Kappabi Potenza Picena

Oggi per l’Atlante Grosseto c’è solo un risultato. La vittoria. Alle 15.30 la formazione di Ivo Jukic (nella foto), per la nona giornata di ritorno di A2 di calcio a 5, ospita al Palabombonera il Kappabi Potenza Picena. E per i biancorossi c’è solo un risultato: vincere. I marchigiani del Kappabi Potenza Picena sono una formazione che occupa la quinta posizione e sta lottando per accedere ai playoff e sicuramente non regaleranno nulla. I ragazzi di Ivo Jukic, dopo un periodo non bello, stanno attraversando ora un buon periodo di forma e ne sono la riprova la grande vittoria ottenuta nell’ultima gara casalinga contro l’History Roma e il pareggio ottenuto a Prato nell’ultima partita in trasferta dove i grossetani avrebbero meritato l’intera posta in palio. "Abbiamo lavorato molto bene con tranquillità e senza contrattempi – spiega Jukic – dato che ci aspetta una gara che potrebbe essere molto importante per noi, anche se rispettiamo i nostri avversari che hanno tanta qualità. Noi in questo momento stiamo molto bene e veniamo da due risultati positivi".