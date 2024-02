Grosseto, arrestato baby spacciatore: 14enne scoperto con hashish, cocaina ed eroina

Grosseto, 13 febbraio 2024 – Un ragazzo di 14 anni è stato fermato dalla polizia municipale a Grosseto, in un sottopasso, in via Sauro, con 300 grammi tra hashish, cocaina ed eroina. Il giovane, il giorno precedente era stato sorpreso da una pattuglia mentre spacciava ma era riuscito a scappare sui binari. Ma è stato riconosciuto grazie alle telecamere di sicurezza ed è stato individuato. È stata dunque contattata la procura dei minori di Firenze e il ragazzo è stato trasferito al carcere minorile. La scorsa settimana il giovane era stato trovato con stupefacenti nelle tasche, ma in modica quantità, per questa ragione il tribunale dei minori aveva disposto il semplice affidamento a un centro di accoglienza. Stavolta i controlli hanno confermato una situazione allarmante.