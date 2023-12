Torna il concorso "Liberi Tutti". Solidarietà e inclusione in primo piano

Anche per l’anno scolastico 2023/2024 viene riproposto dalla Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto, in collaborazione con l’Amministrazione, il concorso "Liberi Tutti". Dedicato ai ragazzi degli istituti superiori, il progetto vuole responsabilizzare gli studenti all’inclusione e alla necessità di accogliere ogni forma di "diversità", anche laddove questa non si manifesti in maniera evidente.

Quest’anno, con il titolo "Gentilezza, rispetto, vicinanza, per scoprire i talenti nella disabilità", il Comune propone agli studenti un percorso di approfondimento, che si declina attraverso la produzione di elaborati di vario genere, come testi in prosa o in poesia, articoli di giornale, disegni, sculture, foto, produzioni musicali e video. Una giuria selezionerà 4 vincitori, ai quali verrà assegnato un premio in denaro, così come all’istituto che avrà presentato il maggior numero di elaborati.

"L’iniziativa – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi – ha l’obiettivo di sensibilizzarli alla disabilità, inducendoli a riflettere sulla necessità di includere consapevolmente le persone affette da patologie fisiche e intellettuali, allontanando così ogni forma di discriminazione e violenza". Soddisfazione anche da parte della presidente della Consulta comunale per la disabilità Valentina Corsetti. "Ringraziamo il Comune che crede in questo progetto da anni".