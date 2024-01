Studenti disabili. Sostegno alle famiglie

Quando gli aiuti del Governo sono destinati al fondo di solidarietà comunale per il trasporto studenti con disabilità. La giunta comunale ha deciso infatti di finalizzare le risorse per questo capitolo di spesa, con decisione unanime di tutti gli assessori e su proposta del primo cittadino, Andrea Casamenti. Si parte dalla legge di bilancio statale, che dal 2022 all’anno 2027 aumenta le risorse in questo settore sociale progressivamente fino al 120 milioni di euro. Il finanziamento è destinato ad incrementare il trasporto scolastico di studenti con disabilità, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, che risultano privi di autonomia ed a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Con decreto ministeriale è stata incrementata la dotazione economica per il Comune di Orbetello, di altri 10,436 euro. Cifra importante che consentirà anche nel comune lagunare di migliorare e potenziare questi servizi, che sono essenziali per una vita di qualità di questi ragazzi. Con contributi diretti alle famiglie o potenziamento dei servizi di trasporto sclastico con mezzi specificatamente attrezzati. Le famiglie interessate a contributi specifici sono quelle che hanno bambini con disabilità con età compresa tra i 3 ed i 14 anni. Il cotributo massimo per ciascun utente ha un tetto di 3.478.74 euro. I contributi potranno variare anche in base alla distanza dalla scuola rispetto alla propria residenza. Il progetto approvato da giunta e Consiglio comunale è stato predisposto dall’assessorato alle politiche sociali e per la scuola diretto da Chiara Piccini.

Michele Casalini