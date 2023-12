Stagione teatrale. Metà dei posti vanno agli abbonati

La campagna abbonamenti del teatro Camilleri di Santa Fiora è andata molto bene, anche oltre le aspettative. Adesso sono stati messi in vendita i biglietti per gli spettacoli della "Stagione della Ripartenza", questo il titolo della nuova programmazione, che ha già assegnato metà dei posti disponibili ad abbonati vecchi e nuovi. I biglietti al momento sono in vendita online. Si possono comprare sul sito ticketone.it, basta digitare: "stagione ripartenza" e compare il ricco Cartellone del teatro comunale santafiorese.

La programmazione, curata dal direttore artistico Roberto Nicorelli, propone sia spettacoli interpretati da compagnie locali, come il "Laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio" o il "Gruppo Controscena", sia performance di artisti famosi, come Drusilla Foer (nella foto), Lucrezia Lante della Rovere, Domenico Iannacone, Marco Baliani e Filippo Nigro. Per ogni spettacolo è possibile anche scegliere il posto dove sedersi. Il costo varia dai 10 euro ai 20, più i diritti di prevendita.

Ecco gli spettacoli. "Dove vai tutta nuda?", Laboratorio Ridi Pagliaccio sabato 13 gennaio; "Venere nemica", Drusilla Foer martedì 23 gennaio; "Che ci faccio qui" di Domenico Iannacone venerdì 2 febbraio; "Kohlhaas" con Marco Baliani domenica 25 febbraio; "Le donne di Malamore", Lucrezia Lante della Rovere sabato 9 marzo; "Non trova pace", Compagnia Controscena sabato 23 marzo; "Every brilliant thing", Filippo Nigro, sabato 20 aprile.

"Abbiamo raggiunto quota 106 abbonamenti, con tro i 75 dello scorso snno – dice il sindaco, Federico Balocchi –. Sono felice di annunciare questo successo davvero rilevante per un teatro piccolo come il nostro, che conta in tutto 208 posti".