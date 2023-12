Sorano saluta l'anno vecchio con la "Notte della Luce"

È una tradizione che dura da venti anni, interrotta solo per due anni causa Covid. Sorano dice addio all’anno vecchio e saluta il nuovo domani con la "Notte della Luce"

Appuntamento dalle 17.30 in piazza Busatti con l’accensione di una grande pira e da allora ininterrottamente la musica e l’animazione della Compagnia dello Grifone, il suono delle zampogne e delle fisarmoniche. Sempre in piazza Busatti cibo da strada con "Girogustando Food". Dalle 21 giochi aerei, brindisi augurale e lancio di anterne volanti per un buon 2024.

I giochi aerei sono a cura del dottor Mazzoni. La "Notte della Luce" è promossa dal Comune e organizzata dalla Proloco di Sorsno con la collaborazione dell’Associazione Giovani Capaccioli, del Gruppo Sportivo Sorano e della Cantina di Gusto.