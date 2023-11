Scuola del Pd, seminari rinviati

Alla luce di ciò che è accaduto nella notte tra giovedì e ieri in Toscana a causa del maltempo, il Pd amiatino per la sicurezza di tutti ha deciso di rimandare a data da destinarsi la tappa dell’Amiata della scuola di formazione Pd Toscana. "Siamo molto dispiaciuti – ha spiegato Federico Badini, segretario locale e tra i referenti in Amiata per la scuola di formazione del Partito Democratico –, ma purtroppo molte località della Toscana sono isolate o a rischio di esserlo nel giro di poche ore. Non appena abbiamo chiara la situazione, riprogrammeremo le nuove date".

Questo weekend si sarebbe dovuto svolgere il primo appuntamento della scuola formazione Pd Toscana. In programma c’erano incontri in varie sedi e il tema che veniva affrontato era quello delle aree interne.