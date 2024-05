Schianto, trovato il Tir "pirata". Individuato il camion che causò il grave incidente

La sua fuga era durata qualche giorno. Ma adesso l’uomo che durante una manovra di sorpasso avrebbe urtato il furgone di un’impresa edile con a bordo tre operai, facendolo schiantare contro il guard-rail prima di allontanarsi, è finito nei guai dopo essere identificato: è un 35enne della provincia di Catania, ora indagato dalla Procura di Grosseto. Sono stati gli agenti della Polizia stradale a individuare il mezzo sul quale stava viaggiando e che non si è fermato quando ha urtato il furgone. Un incidente che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Al vaglio degli agenti della Polizia che hanno individuato il mezzo sono finite le telecamere che si trovano sull’Aurelia (da Follonica a Albinia), scandagliate con un lavoro certosino ormai da qualche settimana. La scrematura ha visto passare al setaccio decine di mezzi prima di individuare (grazie anche ad altre telecamere montate in alcuni distributori di benzina) il mezzo che si era reso protagonista dell’incidente. Tre gli operai che rimasero gravemente feriti in quello schianto sulla variante alle porte della città di Grosseto. Il pm Carmine Nuzzo ha incaricato i periti che dovranno effettuare gli accertamenti sul mezzo incidentato. Capire cioè come è stata la dinamica dell’incidente. Il tir stava viaggiando in direzione nord quando, sulla variante all’altezza di Grosseto, finì addosso al furgone dove viaggiavano i tre operai che sono operai di un’impresa edile grossetana. Due di loro, padre e figlio di 57 e 37 anni, erano stati portati a Siena con Pegaso. Nell’impatto con la paratia laterale il più anziano era addirittura sbalzato fuori dall’abitacolo. E’ stato ricoverato alle Scotte fino a pochi giorni fa. Dopo l’urto il furgone ha anche iniziato a girare su se stesso per lo scoppio dei pneumatici. L’uomo che guidava il tir adesso è indagato per lesioni personali aggravate e per la fuga dopo l’incidente.