Scatta una petizione per via della Cava

Una petizione per migliorare la sicurezza stradale nella frazione di Valpiana verrà presentata nei prossimi giorni al comune di Massa Marittima e riguarda via della Cava che è interessata da un intenso traffico non solo locale, proveniente e diretto ad altre località e il tratto che faceva parte della ex strada statale Massa – Follonica di via delle Fonderie. "I recenti lavori sulla carreggiata di via delle Fonderie hanno migliorato piano viabile e marciapiedi e allo stato attuale la carreggiata si presta ad una circolazione di auto e moto spesso senza rispetto dei limiti di velocità – dicono –. Il tratto di via della Cava ha una strada con larghezza limitata e doppio senso di marcia è interessata da autoveicoli, mezzi pesanti e, in entrata dalla frazione e in uscita, presenta un rettilineo dove si trovano la scuola elementare e materna, è adiacente al parco, alla posta, agli impianti sportivi, e la velocità è troppa". Ad avviso dei firmatari, circa 150 su una popolazione di circa 500 residenti, si rende necessario un intervento "al fine di evitare situazioni di pericolo". I firmatari chiedono di porre in opera dossi artificiali in più punti di via delle Fonderie e via della Cava, "in modo da obbligare i mezzi in transito a rallentare la velocità al fine di salvaguardare la sicurezza soprattutto di pedoni e velocipedi. Si fa presente che tale soluzione è stata adottata nel capoluogo in viale Martiri e in vari comuni della provincia di Grosseto lungo strade che hanno anche maggiore transito di veicoli e di grande collegamento".