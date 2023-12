Scambio di auguri fra "Artemare" e compagnia "Li Bindoli"

Ad Artemare Club a Porto Santo Stefano scambio di auguri natalizi tra il comandante Daniele Busetto e "Li Bindoli", storica compagnia teatrale locale di quasi tutte donne, presenti Samantha Cimino presidente e attrice e Susy Cecchi sceneggiatrice e protagonista sul palco di tante commedie esilaranti. Una stella di natale per Artemare Club e i berretti del sodalizio per le due importanti gentildonne sono stati i doni per le festività dopo un lungo colloquio con i programmi con le rappresentazioni teatrali future della compagnia.