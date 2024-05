"Salciaina è il Far West follonichese"

"In quest’ultimo mese, girando per il centro città, mi è capitato più volte di incontrare cantieri stradali, macchine operatrici e operai impegnati a rifare il martoriato asfalto delle vie cittadine. Miracoli delle imminenti elezioni amministrative. E in cuor mio speravo che prima o poi quelle macchine e quegli operai si sarebbero spostati nel quartiere di Salciaina, sapevo già che era speranza vana, ma si sa i sogni non costano niente". A dirlo è Danilo Baietti consigliere comunale di FdI. Un quartiere, per Baietti, abbandonato. "Basta infatti addentrarsi nelle vie del quartiere – spiega Baietti - per trovare delle strade che sembrano mulattiere, mal asfaltate, con marciapiedi totalmente disastrati, nel totale disinteresse ad esempio delle persone fragili e disabili che potrebbero transitarci. Per non dire delle aree a verde, totalmente abbandonate a se stesse, senza dimenticare i continui allagamenti che mettono in ginocchio le attività. Per questo in cuor mio speravo in lavori di miglioria anche per questo quartiere. Ma purtropponon è successo nemmeno questa volta. Mi impegnerò e combatterò per non avere più quartieri di serie A e di serie B, dando a chi paga le tasse e sorregge il tessuto socio-economico della città quel minimo di buona amministrazione che si merita. Lottare per Salciaina può sembrare una favola da Don Chisciotte ma io ci credo, e spero di poter garantire a queste persone una amministrazione degna dei loro sforzi e sacrifici".