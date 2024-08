Spaventosa rissa sul lungomare di Castiglione della Pescaia: accoltellati due ragazzini

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 25 agosto 2024 – Una rissa furibonda che ha scatenato il panico. E’ quanto successi ieri sera, 24 agosto, poco dopo le 23 sul lungomare di Castiglione della Pescaia, all’altezza del bagno Faro. Sono stati due gruppi di giovani, una banda di ragazzi del posto e una di turisti fiorentini, a fronteggiarsi. La rissa è degenerata e sono spuntati i coltelli. Un minorenne è stato ferito. È successo sotto la sede della Croce Rossa. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri.

Secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni, un diverbio tra due giovani quattordicenni sarebbe degenerato e sfociata in rissa. Prima sono state lanciate alcune bottiglie, poi sono spuntati i coltelli. Due ragazzi sono stati colpiti con dei fendenti, uno ha riportato ferite alla gamba. Ha perso diverso sangue. Entrambi i ragazzini sono stati trasferiti dalle ambulanze della croce rossa al Misericordia di Grosseto. Non sarebbero in pericolo di vita. A dare l’allarme un passante che ha prestato i primi soccorsi al giovane. Sulla vicenda indagano i militari dell’Arma.