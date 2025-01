Raccontami un vinile: "Speak like a child" di Herbie Hancock

Nuovo appuntamento per "Racconta un vinile" alla libreria QB in via Colombo, a Grosseto. Oggi alle 18 arriva il jazz.

Protagonista l’album "Speak like a child" di Herbie Hancock di cui parlerà Andrea Vanni coadiuvato nella conduzione da Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani. Herbie Hancock è un pianista di rifermento per molti jazzisti che ha artisticamente attraversato differenti periodi espressivi. L’album "Speak like a child", pubblicato nel 1968, è un album eccellente sia per scrittura che per la presenza di solisti come Thad Jones. Hancock dichiara nelle note di copertina d’esser rimasto suggestionato dal carattere raffinato e morbido degli impasti sonori di Gil Evans e Oliver Nelson che percorrono con eleganza buona parte della performance. Siamo nel 1968, anno decisivo per la politica internazionale e per l’evoluzione del Jazz di Hancock, avendo egli frequentato Miles Davis e suonato nel suo Miles In The Sky. L’album è corredato da una bellissima copertina con una foto di David Bythewood in cui Hancock bacia la sua ragazza Gigi Meixne. Ingresso libero.