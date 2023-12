Raccolta dei rifiuti nel giorno di Capodanno. Le variazioni decise da Sei Toscana

Domani, giorno di Capodanno, Sei Toscana ha previsto alcune modifiche nella raccolta dei rifiuti. A Civitella Paganico le raccolte porta a porta dell’organico previste per domani saranno anticipate a oggi. A Follonica la raccolta porta a porta degli sfalci e potature nei quartieri di San Luigi, Capannino e Corti nuove prevista per domani sarà posticipata a venerdì. La raccolta domiciliare dell’indifferenziato alle attività commerciali della zona industriale, prevista per domani sarà posticipata alla mattina di martedì 2 gennaio. La raccolta domiciliare di carta e cartone alle attività commerciali del centro, normalmente effettuata nel pomeriggio, sarà anticipata alla mattina: i rifiuti dovranno essere esposti prima delle 6. A Manciano la raccolta domiciliare del multimateriale alle utenze non domestiche (attività commerciali), prevista per domani sarà anticipata a oggi. A Monte Argentario la raccolta porta a porta dell’organico, prevista per domani sarà anticipata a oggi. Le raccolte domiciliari di vetro, carta e cartone e organico per attività commerciali), previste per domani saranno anticipate a oggi. A Montieri la raccolta porta a porta dell’organico, prevista per domani sarà posticipata a martedì 2 gennaio. A Orbetello le raccolte domiciliari di multimateriale e organico alle utenze non domestiche (attività commerciali), previste per domani saranno anticipate a oggi. Negli altri comuni dove è attiva la raccolta domiciliare (Castell’Azzara, Gavorrano, Magliano, Massa Marittima, Monterotondo, Roccastrada e Scarlino) domani i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Domani saranno chiusi i centri di raccolta e le stazioni ecologiche, anche il numero verde non sarà attivo.