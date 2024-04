"Prima Follonica" con Buoncristiani

La comunicazione a sorpresa è arrivata ieri nella conferenza stampa convocata dalla candidata della lista civica "Prima Follonica", alla quale ha partecipato insieme al candidato sindaco Matteo Buoncristiani.

Eleonora Goti e Matteo Buoncristiani si presentano insieme alla conferenza stampa per annunciare la coalizione tra le due liste civiche di centrodestra, appoggiando la candidatura a sindaco, appunto, di Buoncristiani.

"Prima Follonica – sostiene Goti – è la casa dell’impegno per i cittadini, che si prefissa di ascoltare e realizzare i loro desideri a favore del nostro territorio. Dopo molti incontri abbiamo compreso le similarità dei nostri programmi, riconoscendo una chiara unità di intenti e per questo motivo abbiamo deciso di unirci e portare avanti insieme i nostri progetti, rafforzandoci".

"Siamo due candidati civici – aggiunge la candidata della lista Prima Follonica – con il comune obiettivo di rispondere con vita e impulso all’immobilismo che Follonica sta vivendo ormai da troppi anni".

Matteo Buoncristiani prende poi la parola per sottolineare il rapporto con Eleonora Goti e l’efficacia di unire le loro energie. "In queste settimane il dialogo tra di noi non si è mai interrotto – commenta Buoncristiani –. A lei mi lega innanzitutto un rapporto di stima personale e professionale che mi ha spinto a dialogare riguardo il programma e le idee per la città. Unendo le nostre forze possiamo veramente fare la differenza e vincere queste elezioni. Il programma sarà poi presentato prossimamente in un incontro pubblico".