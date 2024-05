Porto Ercole. Alla scoperta di Forte Stella

Se si vuole vivere un’emozione forte bisogna andare a Porto Ercole e salire a Forte Stella, per visitare l’ultima delle fortificazioni costruita dagli spagnoli nella seconda metà del 1500, in un luogo tra i più strategici del sistema difensivo delle Stato dei Presìdi. Al termine della Guerra di Siena il Trattato di Londra e la Pace di Cateau Cambresis sancirono la spartizione dei territori da essa controllati: l’ultimo tratto della nostra costa, dal Collecchio al confine con il Lazio, divenne dal 1557 al 1801 lo Stato dei Presìdi, un governatorato creato dal Re di Spagna Filippo II. Proprio in questo periodo, caratterizzato dall’amministrazione dei Vicerè di Napoli, fu edificata una nuova struttura che inglobò il rinascimentale Forte di Sant’Ippolito, progettato dal celebre ingegnere Francesco di Giorgio Martini; per la sua costruzione furono richiesti all’alleato Cosimo I Medici i migliori architetti militari del tempo, ed egli inviò Giovanni Camerini e Bernardo Buontalenti, allievo del Vasari. La struttura sorge a 158 metri di altezza ed è composta da due corpi: quello centrale, caratterizzato da sei bastioni, ed un basamento quadrangolare che circonda il forte, edificato nel 1678. La "stella" è una casamatta con troniere in cui si aprono feritoie funzionali ai tiri incrociati e radenti; la terrazza di copertura del fortino ha spazi per manovrare i cannoni ed è protetta da un parapetto con bocche di volata. Il centro c’è un’aperturtura esagonale a pozzo che da luce alle sei stanze sottostanti. A causa dell’irregolarità del terreno i due corpi di fabbrica non sono simmetrici, ed il recinto bastionato, irregolare anch’esso, presenta una marcata scarpatura tipica delle "murature alla moderna", ideate per resistere ai colpi di cannone. Com’era tipico delle fortezze di epoca medicea, anche Forte Stella è stato realizzato con forme e proporzioni speciali: ciascun lato della stella misura 10 metri e tutta la struttura è impostata su sottomultipli di 10, mentre il basamento è ruotato di 10 gradi rispetto alla stella e le sue mura sono lunghe 40 metri ed alte 4. Nel 1800 iniziò la dismissione del Forte.

