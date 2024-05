Polisportiva Barbanella Uno: finali regionali con grandi prestazioni

Periodo intenso per le atlete della Polisportiva Barbanella Uno. A Firenze si è disputata la finale regionale della categoria LC3 e LD3. La Polisportiva ha schierato in pedana ben 15 ginnaste nelle diverse categorie che hanno tutte portato a termine brillantemente le loro prove. Nella categoria LD3 base ed avanzato, Petra Parmesani è salita sul gradino più alto del podio, mentre il secondo posto è andato a Greta Burgassi nelle Junior 1 (12 anni), terza piazza per Naike Venturi nelle Senior 1. Nella categoria superiore, LD3 avanzato, Chiara Minelli conquista il primo gradino del podio nelle Junior 1 mentre nelle senior 2 Sofia Biagiotti si classifica al 2° posto seguita da Alice Esposito 3° e da Linda Zambernardi. Nella categoria LC3 base ed avanzato, nelle allieve 2 (9 anni) la piccola Perla Girelli, al debutto in questa categoria, si piazza al 2° posto, secondo gradino del podio per Daria Pezzuto nelle allieve 3, anche lei al debutto in questo campionato. Primo gradino del podio invece per Alessia Lori, nelle junior 1, che totalizza anche il punteggio assoluto più alto della giornata, e 3° gradino del podio per Alice Frosi nelle Junior 2. Nel livello avanzato Luce Girelli conquista il 1° posto nelle junior 1, mentre nelle senior 1 medaglia d’oro per Ambra Conti seguita da Benedetta Campomori al 2° posto e da Melania Santini. Grande soddisfazione da parte delle allenatrici Claudia Salvadore e Azzurra Terminali per l’ottima chiusura di campionato delle loro atlete a dimostrazione della giusta preparazione tecnica di tutte le loro ginnaste. L’attività prosegue ora con le finali nazionali CSI che si svolgeranno ad Urbino.