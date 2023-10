"Pericoli nascosti dall'acqua a Orbetello: l'incuria crea seri disagi"

Marito e moglie ospiti di un campeggio in Feniglia. Decidono di fare una gita in sella al loro scooter per iniziare a visitare Orbetello e qualche spiaggia. La sera precedente era piovuto fino a mezzanotte. "Dal campeggio verso l’arteria principale – raccontano – la strada si presentava subito con varie pozzanghere per cui mio marito alla guida procedeva a passo d’uomo. Giunti alla fermata dell’autobus l’acqua invadeva completamente la carreggiata e il livello dell’acqua era davvero molto alto. Nonostante l’attenzione massima e l’assenza di velocità, ad un certo punto, lo scooter entrava in una buca "invisibile", profonda e la gomma posteriore rimaneva lì intrappolata. Siamo caduti: io sono atterrata con il gomito e mano destra ferendomi, come mio marito al ginocchio". Il racconto prosegue: "Per verificare se c’erano fratture sono stata portata ad Orbetello in ambulanza, mezzo che prima era finito con la ruota anteriore destra nella stessa buca "invisibile " in cui siamo caduti noi". Poi chiudono: "In quella stessa buca almeno due auto ci hanno rimesso le gomme - racconta la donna – e diverse persone sono cadute. ma il Comune non è mai intervenuto. Quella è una strada abbandonata che desideriamo segnalare alla vostra attenzione sperando di evitare disagi fisici e materiali ad altre persone. Noi abbiamo avuto rovinata la vacanza e non abbiamo potuto visitare la zona, motivo del nostro viaggio – chiudono –. Oltre a ciò si aggiunge un disagio e dolore fisico e un danno economico. Chiediamo un rimborso per i danni subìti ai Comuni di Orbetello e Argentario, altrimenti saremo costretti a rivolgerci ad un legale".