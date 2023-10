Per il Parco della Maremma bilancio ok

L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, con il voto di astensione dei gruppi di centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il Bilancio di esercizio per l’anno 2022, adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente Parco regionale della Maremma lo scorso maggio. La comunità del Parco (composta dai sindaci dei comuni di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana e dal presidente della Provincia di Grosseto) non ha espresso il parere, così come previsto da normativa regionale, mentre il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole. Nel conto economico 2022 il valore della produzione è pari a euro 2milioni 368mila 558,89, il 12,57 per cento in più rispetto al 2021. I costi della produzione ammontano a euro 2milioni 29mila 688,23, il 7,77 per cento in più rispetto all’esercizio precedente. Analizzando i contributi in conto esercizio, la Regione Toscana interviene con euro un milione 446mila 30,7, ovvero per il 61,05 per cento della produzione del Parco; la Comunità del Parco con 244mila 924,56.