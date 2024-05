Parco Centrale. Posti auto temporanei

FOLLONICA

Inizierà a giorni la sistemazione di una porzione di area verde del Parco Centrale, da adibire a parcheggio temporaneo per la stagione estiva. Questi lavori potrebbero causare probabili disagi ai cittadini.

In previsione dell’imminente stagione estiva e in considerazione del fatto che sono in corso i lavori per realizzare un polo scolastico nell’area adiacente all’incrocio stradale tra via Massetana e via Sanzio (un’opera importante finanziata con i fondi del Pnrr), area precedentemente adibita a parcheggio, a giorni inizieranno i lavori per adibire una porzione di area verde del Parco Centrale a parcheggio temporaneo, con posti auto limitrofi all’area mercatale.

I parcheggi odierni possono infatti non risultare più sufficienti a coprire i relativi bisogni, e da qui l’esigenza di aumentare gli stalli realizzando un parcheggio temporaneo. L’Amministrazione quindi avverte i cittadini che potrebbero verificarsi limitati e temporanei disagi e si ricorda che è sempre possibile utilizzare il parcheggio di via della Pace, che attraverso il ponte ciclopedonale "Peppino Impastato e Felicia Bartolotta" connette al Parco Centrale.

Intanto il Comune ha autorizzato lo svolgimento di attività sportive e motorie all’aperto, anche in aree pubbliche, senza pagamento del suolo pubblico.

Le realtà associative e sportive interessate devono inviare, tramite specifica modulistica (rete civica www.comune.follonica.gr.it) una comunicazione di inizio attività sportiva e motoria in cui individuano l’area interessata, giorni ed orari ed attività e in cui si impegnano contestualmente al rispetto delle prescrizioni indicate nella delibera.

Gli operatori dello sport interessati (associazioni e società sportive, titolari di palestre) devono inviare la comunicazione formale al settore Sport tramite Pec all’indirizzo: [email protected] oppure email all’indirizzo: [email protected] utilizzando il modello predisposto compilato in tutte le sue parti e il progetto di attività sportiva che si intende realizzare all’ aperto.

V.B.