Oggi Consiglio Comunale. Si discute sull’approvazione della Consulta del verde

Consiglio comunale oggi a Grosseto. All’approvazione la proposta di iniziativa popolare per istituire la Consulta per il verde della Città di Grosseto. Alla presenza dei cittadini che vorranno partecipare, 32 consiglieri comunali più il sindaco diranno "sì" o "no" alla partecipazione democratica. Nell’ultima commissione, introdotta dal presidente Alfiero Pieraccini, il primo firmatario della proposta popolare, Matteo Della Negra, ha nuovamente illustrato le ragioni della proposta di istituire la consulta per il verde, promossa dalle locali associazioni Grosseto al centro, Coordinamento comitati e associazioni ambientali Grosseto, Isde medici per l’ambiente, Forum ambientalista, Italia nostra e Wwf e presentata grazie alle firme di 116 cittadini elettori grossetani che si sono recati a firmare in municipio nel novembre 2022. "Non ci saremmo aspettati l’ostilità del consigliere del Movimento 5 stelle Giacomo Gori – ha detto Matteo Della Negra – il quale ha rimarcato un’idea della politica per cui, una volta eletti, ci si discosta dai cittadini, con questi ultimi che, se organizzati, possono rappresentare un ostacolo per chi amministra. Gori ha quindi sottolineato che se i cittadini propongono degli strumenti troppo invasivi per la parte politica si rischia di creare dei precedenti che aprono la strada ad aspettative sbagliate". Della Negra ha accolto anche l’invito della consigliera Bernardini, esprimendo nuovamente la disponibilità a emendare la proposta. Riguardo ai lavori per modificare lo Statuto, ha chiesto ai consiglieri e ai rappresentanti dell’Amministrazione di valutare un coinvolgimento e un dialogo con i cittadini nel percorso di modifica dello Statuto, poiché esso costituisce il documento più importante per la città. All’ordine del giorno anche il riconoscimento della proprietà dell’area di sedime corti di pertinenza dei fabbricati ad uso pubblico dei culti in via IV Novembre in frazione Marina di Grosseto della parrocchia San Rocco e Beata Vergine del Carmine.