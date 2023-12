Neolaureati da inserire nel gruppo Calzedonia

Calzedonia ricerca anche in Toscana neolaureati, preferibilmente in ambito economico, da inserire in un percorso formativo e professionale finalizzato all’inserimento nelle aziende e negozi della moda, anche all’estero, che fanno capo al gruppo. Per accedere al programma è richiesto un interesse per il settore della moda retail o aver maturato una breve esperienza nelle vendite durante gli studi. Alla pagina careers.calzedoniagroup.com si possono consultare le posizione aperte rivolte anche a figure esperte. Tra le offerte di lavoro più recenti, si segnalano la ricerca di addetti alle vendite per il negozio Intimissimi Uomo di Arezzo e per il negozio Calzedonia all’interno dell’outlet di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Per entrambe le posizioni si richiedono esperienza e buona conoscenza della lingua inglese.