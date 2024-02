"Music Project". Il live contest si farà agli Industri

Cambio di location per le esibizioni live del contest del progetto "Grosseto Music Project" in programma venerdì.

"La serata – spiegano gli organizzatori – si sarebbe dovuta tenere alla sala Eden ma i gestori hanno comunicato che al momento la struttura non è in grado di ospitare eventi di tipo musicale. Pertanto, grazie all’aiuto e alla disponibilità dell’assessorato alla Cultura, è stato messo a disposizione il teatro degli Industri per accogliere le band che si esibiranno".

A salire sul palco del teatro cittadino alle 21.30 saranno i primi cinque gruppi dei quattordici selezionati per le semifinali: Butoros, Blue Way, Gravity, Jazz Quartet Milani/Artuso/Guastalli/Ferrone, Southern Comfort. "Siamo ovviamente dispiaciuti – dichiarano gli organizzatori – di non poter svolgere la serata come pianificato, però siamo anche contenti di essere riusciti in tempi rapidi a trovare una soluzione alternativa. Confidiamo che le problematiche della sala Eden possano risolversi e che le altre date possano svolgersi lì".

L’ingresso sarà libero e gratuito.