Mail per le segnalazioni sulla raccolta dei rifiuti

Una casella di posta elettronica per poter segnalare disservizi o problemi nella raccolta dei rifiuti, ma anache la presenza di cassonetti rotti o malfunzionanti.

L’iniziativa è dell’assessore all’Ambiente, Luca Minucci (nella foto), che ha voluto attivare un indirizzo mail riservato ai cittadini e dedicato – appunto – alle segnalazioni.

"La mail è già attiva – dice Minucci – e l’indirizzo è [email protected] A questo indirizzo dovranno essere inviate tutte le segnalazioni sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti: mancati svuotamenti, abbandoni, disservizi, postazioni non funzionanti. Le segnalazioni verranno lette da tutto il personale dell’ufficio ambiente, così da poter intervenire nel minor tempo possibile".

"Siamo certi – dice ancora l’assessore – che con questo ulteriore strumento, che si aggiunge ai Numeri Verdi, sarà possibile migliorare la raccolta differenziata ed indifferenziata in tutto il territorio comunale e mantenute più pulite ed ordinate le piazzole dove sono posizionati i cassonetti, che ora sono munti di pedaliera, anche se risultano in alcuni casi poco puliti o insufficienti o non raggiungili agli anziani. L’Amministrazione comunale sta lavorando per ridurre le criticità di questo servizio che, in ogni caso, sta dando risultati sempre migliori nella raccolta differenziata".

M.C.