Lotta alla discriminazione. Si rafforza la rete solidale per l’accoglienza e l’inclusione

Dire basta alla discriminazione. Affinché venga costruito un tessuto culturale di accoglienza e inclusione. Da tutti per tutti. Per apprezzare la diversità che ci contraddistingue. Diversi,ma simili. Per combattere linguaggi ostili e contrastare i pregiudizi. Ecco,dunque,la nuova genesi della Rete Antidiscriminazione Grossetana (Rag), attiva dal 2016, che si rilancia con umna nuova campagna sostenuta dalla Provincia. E la Provincia, proprio per il rilancio della Rag, ha ottenuto dalla Regione un contributo di oltre 14.000 euro,impiegati le attività di sensibilizzazione promosse proprio dalla Rag. La nuova campagna si rivolgerà agli esercizi commerciali,alle associazioni sportive e culturali, agli enti pubblici che si riconoscono nei principi riportati nella carta dei valori dell’antidiscriminazione. Hanno presentato la campagna al palazzo Aldobrandeschi, il presidente della Provincia Francesco Limatola, la consigliera provinciale Cecilia Buggiani, la presidente della commissione provinciale per le Pari Opportunità Veronica Tancredi, Marco Giuliani portavoce Rag e Lorenzo Rossi operatore di Arci provinciale, di Khorakhanè ed Emporio Solidale. "Il progetto – dice Limatola – vuole favorire la cultura del rispetto della persona.Dobbiamo lavorare tutti insieme contro ogni discriminazione. Solo così possiamo provare a costruire una cultura della accoglienza e inclusione". "Dobbiamo creare – spiega Buggiani – delle isole di pace con un decalogo che riconosce la diversità, creando spazi sicuri e sfidando i preconcetti". "Vogliamo – dice Veronica Tancredi – favorire una cultura del rispetto dei diritti della persona. Invito le varie commissioni locali ad aderire all’iniziativa". "Il concetto di rete – dice Giuliani – fa sì che le cose che facciamo, se condivise, hanno una valenza doppia". "Vogliamo – chiude Rossi – arrivare ad essere ovunperché i diritti acquisiti non siano persi". Presentata la mascotte della Rag, un ornitorinco disegnato da Viola Lamioni Enj.

Maria Vittoria Gaviano