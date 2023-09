Lotta al bullismo. Fondi dalla Regione

Ci sono quasi cinquemila euro, messi a disposizione dalla Regione, che il Comune guidato da Stefania Ulivieri affiderà ad un soggetto del terzo settore nell’ambito del progetto "Se tu fossi me e se io fossi te? L’empatia come strategia per prevenire i fenomeni di bullismo". Il Comune metallifero aveva aderito al bando in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed ha ricevuto la proposta del circolo Arcinprogress Aps con sede nella frazione di Bagno. La Giunta comunale ha deliberato di presentare domanda alla Regione per avere un contributo di circa 5.000 euro e la somma richiesta sarà messa a disposizione del Circolo di Bagno che si impegna dunque a combattere un fenomeno da tempo al centro delle attenzioni generali. Il Comune entra di forza in questo progetto per combattere fenomeni di cui si teme una pericolosa espansione.

Roberto Pieralli