Lettera d’intenti per il turismo firmata da Provincia. Confcommercio e Confesercenti

Firmata a palazzo dAldobrandeschi la lettera di intenti tra i presidenti di Confesercenti e Confcommercio, Giovanni Caso e Giulio Gennari e il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola per sostenere il turismo. Lo scopo è stimolare il confronto attraverso le proprie competenze e la capacità di rete che le contraddistingue. La richiesta, nei confronti della Provincia, è di essere luogo d’incontro, un ponte istituzionale locale, in primis fra gli ambiti turistici della Maremma nord e sud, e interloquendo con l’ambito turistico Amiatino. La richiesta da più parti è di politiche turistiche di rete, che al momento gli ambiti turistici non sembrano aver colmato, ma solo stimolato. L’obiettivo è di lavorare in sinergia con proposte, progetti e buone pratiche. "Siamo qui per sensibilizzare il presidente Limatola perché si faccia portavoce, rispetto ai sindaci, e non solo, di quello che è il ruolo delle associazioni di categoria. Un ruolo che vogliamo giocare in forma attiva, rappresentando il tessuto imprenditoriale, ma anche stimolando la politica locale con la nostra capacità progettuale" ha detto Giovanni Caso i. "Siamo convinti che una reale e concreta cooperazione con le istituzioni sia necessaria per dare voce agli operatori del settore – aggiunge Gennari –. Le associazioni di categoria rivestono un ruolo chiave nell’elaborazione di strategie per lo sviluppo turistico ed economico in generale. L’incontro con il presidente Limatola è un ulteriore passo avanti in un confronto che deve essere costante. Soddisfatto Limatola: "Vogliamo organizzare un confronto sul tema, utilizzando la formula dell’assemblea dei sindaci del territorio".