Le tradizioni scaldano il paese. Presepe vivente, viaggio nel tempo

Questa sera a Castel del Piano si rinnova la tradizione del Presepe vivente. la Natività sarà rievocata dalla rappresentazione religiosa del Presepe Vivente, manifestazione prevista nel palinsesto delle Festività natalizie 2023 del Comune amiatino amministrato dal sindaco Michele Bartalini.

La magia della rievocazione si accende a partire dalle 21. Sarà proprio a partire da questa ora che le vie del centro storico si trasformeranno nelle terre della Giudea al tempo del Re Erode. Come ha più volte sottolineato l’assessore al turismo, Sonia Giannelli, il Presepe vivente di Castel del Piano è la somma della grande volontà messa in campo dalle diverse associazioni del territorio, a partire dalle quattro contrade Borgo, Monumento, Poggio e Storte.

Ogni anno, infatti, i cittadini, le associazioni locali organizzati dall’Amministrazione comunale e della Nuova Proloco, si adoperano per mettere in scena il Presepe vivente, con la stessa determinazione che fu di San Francesco con il suo Presepe a Greccio ben 800 anni fa.

"Anche quest’anno abbiamo raggiunto un buon numero di figuranti – ha detto il sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini – frutto dell’impegno di molti cittadini. Mi auguro che l’evento si possa svolgere nel migliore dei modi".

Così torneranno in vita antichi mestieri artigianali come i ciabattini, i cestai, lo speziale, gli animali vivi, i viandanti, i centurioni romani, che riusciranno a catapultare i visitatori nell’atmosfera della nascita di Cristo, il quale sarà circondato dal bue e l’asinello e dai tre Re Magi in arrivo dopo un lungo viaggio per lasciare i lori doni ai piedi della mangiatoia.

La ricchezza della manifestazione è la presenza di molte comparse delle quattro contrade, oltre ad un gruppo di Rievocatori storici in arrivo da Roma che rappresenteranno i Centurioni. L’ingresso del percorso del presepe è fissato da piazza Madonna.

Nicola Ciuffoletti