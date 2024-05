Lavori via della Repubblica. Cantiere chiuso a fine mese

Come da programma, come peraltro tiene a precisare l’Amministrazione comunale del Golfo, i lavori in via della Repubblica e in via Vespucci verranno interrotti entro la fine di questi mese e i negozianti potranno montare i loro gazebo per dare avvio alla stagione estiva. I lavori riprenderanno al termine dell’estate per portare a completamento il progetto del Comune di Follonica. Entro maggio verrà sgomberata dai lavori anche via Palermo e a seguire nei primi giorni di giugno verranno terminati i lavori in via Goito, via Solferino e via San Martino.

Il progetto per la riqualificazione del quartiere di Senzuno è finanziato grazie ai fondi Pnrr per un importo complessivo di 5 milioni di euro ed è iniziato da aprile 2021 con la firma del progetto di fattibilità. I lavori, che sono stati avviati nel gennaio 2023 e a ottobre dello stesso anno per il secondo stralcio, hanno l’obiettivo di riqualificare le vie principali del quartiere, ovvero via della Repubblica e via Palermo, e le vie secondarie quali via Curtatone, Goito, San Martino, Solferino, Mentana, Firenze, Arezzo, Siena, Pisa e il largo Amerigo Vespucci.

"La chiusura era già stata concordata nel programma dei lavori – dichiara l’amministrazione comunale di Follonica –. Il 31 maggio i canteri di via Vespucci e via della Repubblica saranno già stati sgomberati e la viabilità sarà nuovamente aperta. Alcuni ritardi dei lavori sono stati dovuti al ritrovamento di un ponte, che risale alla fine dell’Ottocento, che ha interrotto per più di 20 giorni gli interventi. I lavori nelle vie secondarie di via Goito, Solferino e San Martino procederanno fino al 15 giugno, in quanto non vanno ad impattare sul traffico della zona".

Viola Bertaccini