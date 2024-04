"L’avamposto" al Cineclub Tirreno. Ospite in sala il regista Edoardo Morabito

Oggi alle 21.30 il regista Edoardo Morabito sarà ospite al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica per la priezione del film "L’avamposto", in concorso all’Hot Docs Canadian International Documentary Festival, uno dei festival più importanti al mondo per il cinema documentario. L’evento è in collaborazione con Clorofilla Film Festival.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 339/3880312.

"L’avamposto" è il sogno dell’uomo che voleva portare i Pink Floyd in Amazzonia. Narra la straordinaria vita e i desideri di Christopher Clarke, conosciuto come l’eco-guerriero "Fitzcarraldo" che ha dedicato la sua esistenza a preservare l’Amazzonia e a sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico.

"Chris era il mio antidoto al disincanto – dice Morabito –. Sembrava uno di quei pochi eroi capaci di risalire la corrente, un visionario le cui istanze coincidevano con le urgenze del mondo in cui viviamo. L’ho seguito fino al suo Avamposto, dall’altra parte del pianeta, alle prese con l’organizzazione di un concerto dei Pink Floyd in uno degli ultimi angoli incontaminati rimasti sulla faccia della terra. Un proposito bizzarro, certo, ma d’altronde Chris è un eroe d’altri tempi, prigioniero di un presente carico di contraddizioni che questo viaggio mi ha aiutato ad esplorare. E forse abbiamo cavalcato per un attimo lo stesso sogno impossibile, osservando il disastro arrivare".