L’Argentario che produce. I successi della ditta Vitelli

E’ di Monte Argentario, per la precisione di Porto Santo Stefano, l’azienda che rifornisce la Marina Militare Italiana dei componenti per i nuovi rimorchiatori per il potenziamento della flotta logistica. Si tratta della Vitelli Srl, fornitrice dei motori principali, dei gruppi elettrogeni Baudouin e dei riduttori (Masson) che verranno installati sui mezzi della Marina. L’espansione in corso della flotta dei rimorchiatori della Marina Militare Italiana prevede quattro nuovi rimorchiatori che forniranno supporto alle operazioni portuali della Marina Militare e saranno essenziali per garantire il corretto funzionamento delle basi navali, così come la movimentazione delle unità in manovra. Avranno specifiche tecniche adeguate alle esigenze di traino. Sulla base della sua esperienza nel campo delle propulsioni navali, la Vitelli srl ha presentato un sistema di propulsione che risponde perfettamente alle richieste della Marina per l’impiego gravoso e che, spesso, si svolge in condizioni ambientali estreme. Il primo dei quattro mezzi previsti è già in costruzione con il varo previsto in estate, ma ne seguiranno altri tre entro la fine del 2025. Grande orgoglio, quindi, per il direttore della Vitelli srl. "La nostra è un’azienda che nasce nel 1915 dal mio bisnonno. Per noi rappresenta una crescita frutto dell’enorme lavoro svolto negli ultimi anni – racconta Claudio Vitelli – nei quali siamo cresciuti esponenzialmente sia come fatturato che come dipendenti. Negli anni abbiamo puntato sulle competenze assumendo persone, non solo del territorio, che potessero apportare il loro bagaglio professionale con lo scopo di accrescere la nostra azienda. Vendere un apparato propulsivo del genere consiste in un lavoro sinergico con cantiere e progettisti, si diventa consulenti e partner tecnici di un progetto".

Andrea Capitani