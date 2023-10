La Uisp di Grosseto gestisce la piscina di via Veterani: 10 anni di slancio a Grosseto

La Uisp di Grosseto gestirà la piscina di via Veterani dello Sport fino al 2033. L’affidamento per altri 10 anni, deciso dal Comune di Grosseto proprietario dell’impianto, permetterà alla struttura di avere importanti interventi di rinnovamento, previsti dalla convenzione, che saranno a carico del comitato. E’ stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, assieme al presidente della Uisp Sergio Perugini, a tagliare il nastro in una cerimonia di inaugurazione della piscina, significativa ma simbolica poiché la Uisp gestisce la piscina già da quattro anni. Un tempo breve, ma sufficiente per portare nell’impianto l’idea di sport per tutti che è prerogativa della Uisp: l’impianto ospita infatti bambini, anziani, persone in riabilitazione dopo interventi chirurgici e, gratuitamente, diversamente abili. "Un grazie al presidente Perugini e a tutta la Uisp per la sensibilità dimostrata nei confronti dello sport cittadino – dice il sindaco Vivarelli Colonna – il Comune allunga le concessioni permettendo di fare attività imprenditoriale, così la Uisp investirà oltre 100mila euro per migliorare l’impianto. Da parte nostra staremo vicini a questa associazione per avere un ulteriore aumento degli iscritti e promuovere la cultura sportiva". "Ciò che la Uisp porta in piscina – aggiunge il primo cittadino – è la funzione sociale dello sport, di grande valore e che stimola la sensibilità amministrativa grazie a sinergie come questa".

Per Sergio Perugini, è un importante obiettivo raggiunto: "Si tratta – afferma il presidente Uisp – un percorso iniziato nel 2019 con la gestione di un anno, poi allungata per altri tre anni con l’arrivo dell’emergenza Covid. Ora arriva questa assegnazione".