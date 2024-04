La Mannoia prepara il tour a Gavorrano

Belle notizie in arrivo per il "Festival del Teatro delle Rocce" per la prossima estate con la Mannoia che ha deciso di preparare il suo tour, insieme alla sua band, a Gavorrano avvalendosi dell’acustica e dell’impiantistica del suggestivo teatro.

Il territorio vedrà la Mannoia, insieme ai suoi professionisti, rimanere a lavorare a Gavorrano sfruttando il teatro, sicuramente uno dei più spettacolari che esistano e consentire di allungare , con una stupenda serata, il calendario del Festival 2024. Quindi per le vie del centro storico sarà occasione di curiosità e di interesse, nel periodo che va dal 5 all’11 luglio, la possibilità di incontrare Fiorella Mannoia e la sua produzione artistica, che darà vita, al teatro, alle prove generali del suo prossimo tour "Sinfonia Live con orchestra" . E l’altra bella notizia è che alla fine della preparazione si accenderanno i riflettori sul palco del Teatro con l’esecuzione del concerto d’avvio (giovedì 11 luglio) del tour che si chiamerà: "Fiorella Sinfonica" (live con orchestra). La Giunta comunale ha deciso di accogliere la proposta artistica, avanzata dal co-organizzatore che pone a suo carico l’intera organizzazione e gestione dell’evento, al fine di garantirne la riuscita e la sicurezza dello stesso, ed a fronte del quale è richiesto un ulteriore sforzo economico all’Ente determinato in un contributo aggiuntivo di 12.000 euro.

Roberto Pieralli