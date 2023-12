La Croce rossa cerca volontari

Il Comitato Costa d’Argento della Croce rossa italiana ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse per la ricerca di candidati e il successivo avviamento al percorso formativo per volontari, in particolar modo per operatori da impiegare poi nei servizi di "118" (soprattutto autisti dei veicoli di emergenza del 118 e trasporti vari).

Il corso di formazione prenderà il via nelle prossime settimane.

Coloro che sono interessati ad iscriversi a partecipare possono sia segnarsi sul portale nazionale Cri "Gaia", oppure mandare una e mail all’indirizzo [email protected]

con i propri dati anagrafici ed il codice fiscale, oppure contattare la sede di Porto Ercole o la segreteria (la mattina) al numero 0564-850210.