Innovazione e sostenibilità. Per le start up ci pensa "beeco"

Innovazione e sostenibilità da mettere al servizio degli aspiranti imprenditori che mostrino di avere buone idee e intraprendenza, voglia di fare e passione per la tecnologia. Insomma, in altre parole: idee per un futuro sostenibile.

E’ questo il contenuto del "Techstars Startup Weekend", evento in programma a Siena dal 19 al 21 aprile organizzato dalla società grossetana "beeco", ecosistema di innovazione italiana, e "Ikigai", il programma di Fondazione Mps che promuove l’innovazione e l’intraprendenza dei giovani. Una prima edizione rivolta ad aspiranti imprenditori, ma anche studenti, professionisti e appassionati di innovazione che avranno l’opportunità di sfidarsi nel lancio di nuove idee di impresa e di progetti sostenibili, immergendosi nel processo di creazione di startup, sotto la guida di mentor esperti, investitori di primo piano e il sostegno di co-fondatori e sponsor di valore che saranno partner dell’evento.

"La vera innovazione – afferma Marco D’Angelo, Ceo di beeco – nasce quando le persone condividono un obiettivo comune e lavorano insieme per raggiungerlo. beeco è orgoglioso di catalizzare questo processo, fornendo le risorse e il supporto necessario per trasformare le idee brillanti in realtà sostenibili. Lo Startup Weekend Siena incarna la nostra visione di un futuro dove la sostenibilità e l’innovazione vanno di pari passo".

"La missione di Ikigai è diffondere la cultura dell’intraprendenza mettendo a disposizione di tutti gli strumenti per generare valore, sviluppare nuove progettualità, connettersi con chi ha la stessa voglia di fare – dichiara Davide Cecchini, Managing Director di Ikigai –. Portiamo a Siena una non-stop di tre giorni in cui ci aspettiamo che nascano idee che sosterremo con i nostri programmi ed i nostri investimenti". La partecipazione a Startup Weekend Siena è aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il mondo delle startup Le iscrizioni sono aperte fino al 18 aprile e possono essere effettuate attraverso la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://bit.ly/4375ePA