Incontro social fra attori e politici

SSiccome ormai qualcuno considera la politica qualcosa in cammino verso il cabaret, allora non c’è da stupirsi se un attore decide di fare qualche passo verso la politica. Questo deve aver pensato Alessandro Gassman che nei giorni scorsi sui social ha invitato il sindaco Vivarelli Colonna a dedicare meno tempo ai balletti poi riproposti nei video postati e pensare di più a sistemare le strade provinciali. "Delle strade provinciali se ne deve occupare il presidente della Provincia, appunto, non un sindaco". Questa la risposta da parte di Vivarelli Colonna, apparso per nulla a disagio nella polemica social. Perché se lo tirano in "ballo", lui si adegua.