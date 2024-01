Incontro fra le lingue africane e coloniali. Ne parla Mainardi

"Una lingua per la narrativa africana". E’ questo il tema dell’incontro in programma oggi alle 17 nell’aula delle Colonne del Polo universitario grossetano, in via Ginori, organizzato dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Polo universitario. Relatore sarà il professor Giuseppe Mainardi, per molti anni insegnante nelle scuole italiane del "Mae" in Etiopia ed Eritrea. Dopo aver scritto un libro di testimonianze come docente, ha ampliato il proprio sguardo ai temi sociali e culturali di altre nazioni, quali Nigeria, Ghana, Kenia, Senegal, Tanzania. Il tema essenziale dell’incontro è il rapporto fra le lingue locali africane e le lingue coloniali: un percorso difficile non ancora completamente definito, in una dimensione di costante crescita e modifica non solo della letteratura africana, ma anche della musica e dell’arte figurativa. La trasmissione di tali esperienze e riflessioni avviene mediante blog, creato e curato da Mainardi, cui hanno collaborato Marco Del Fa sotto il profilo tecnico, Jacopo Di Domenico per la parte grafica e il pianista Leonardo Pruneti con propri brani musicali. Ingresso libero.