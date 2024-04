Il sistema solare spiegato dagli esperti. E poi le osservazioni

"La storia del nostro sistema solare". E’ questo il tema della conferenza in programma oggi alle 21 nel Museo di storia naturale organizzato da MaremMagica in collaborazione con gli esperti dell’Amsa. Relatore sarà l’astrofilo Michele Machetti che poi dalle 22 alle 24 guiderà i partecipanti all’osservazione della volta celeste grazie all’ausilio di potenti telescopi. Un viaggio nel tempo là dove, miliardi di anni fa, da una nube di polvere e gas tutto ebbe inizio. Un affascinante percorso che ci condurrà alle origini del nostro sistema solare, alla formazione dei pianeti, delle lune e di tutti gli altri oggetti che lo compongono. Viaggeremo attraverso questo periodo cosmico e scopriremo come gli impatti di meteoriti e altri grandi eventi hanno modellato i pianeti, creando le condizioni per la vita sulla Terra.

Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona (incluso il biglietto ingresso al museo) ed è richiesta la prenotazione o per mail (all’indirizzo [email protected]) o per telefono (0564-488571) e per WhatsApp (al numero) 3890031369.