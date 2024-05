Il rilancio attraverso gli spettacoli. Cultura e turismo a braccetto. Teatro e Folk festival, un successo

Può la cultura essere un’attrazione turistica? Sì, e Santa Fiora ne è una conferma.

Dopo un’ottima stagione teatrale curata dal direttore artistico Roberto Nicorelli, anche il "Folk Festival" ha saputo coniugare tradizioni e musica e portare un buon numero di persone in paese.

La programmazione teatrale che ha riportato sul palco nomi di primo piano a livello nazionale, ha saputo coniugare rappresentazioni teatrali più impegnate a spettacoli di Compagnie locali, mantenendo sempre alto il livello artistico e il valore della proposta culturale.

Tra i protagonisti dell’ultimo cartellone teatrale artisti del calibro di Drusilla Foer, Marco Baliani e Lucrezia Lante della Rovere. E ancora Domenico Iannacone, per concludere proprio, con Filippo Nigro.

La "Stagione della Ripartenza", chiamata così perché è la prima dopo la chiusura per la pandemia, è stata insomma una conferma di quanto la cultura e la passione per il teatro possa essere anche una leva per il turismo locale anche per paesi piccoli ma che hanno voglia di investire in questo tipo di attrazioni. "È stata una stagione dedicata alla ripartenza post Covid e, in effetti – commenta Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – si è trattato di una ripartenza in grande stile. Record storico di abbonamenti, teatro sempre affollato, spettacoli di grande qualità con attori di caratura nazionale. Complimenti alla Fondazione Santa Fiora Cultura per l’egregio lavoro che porta avanti e al direttore artistico professor Roberto Nicorelli".

I complimenti del sindaco vanno anche agli organizzatori del "Folk Festival" che ha portato nelle vie del paese gruppi folkloristici locali e anche artisti nazionali del calibro di Bobo Rondelli. Il festival è stato organizzato dal comune, dal Coro dei Minatori in collaborazione con la Proloco, la Fondazione Santa Fiora Cultura e Contrada di Santa Fiora, la Filarmonica Pozzi e la Corale Padre Vestri.

Nicola Ciuffoletti