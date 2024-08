Il "gusto" sull’Amiata. Prende il via ’Aperifrasca’

"Arcidò" è il cartellone degli eventi che caratterizzano i festeggiamenti paesani di Arcidosso. È all’interno di questo cartellone che spicca una novità. Si chiama Aperifrasca e rappresenta un percorso enogastronomico a tappe che è possibile fare fino a sabato. Tutto i inizia con l’ora dell’aperitivo, dalle 19.30 i visitatori possono conoscere l’Amiata attraverso i suoi sapori. Aperifrasca consente infatti di unire la conoscenza dei prodotti con l’altro elemento importante: la convivialità. Ogni pomeriggio chi lo vorrà potrà percorrere le strade seguendo l’itinerario del gusto, bevendo ottimi vini Montecucco Docg biologici e mangiando i prodotti offerti dalle storiche abilità di trasformazione degli amiatini. "Il nostro Aperifrasca – afferma Jacopo Martini, sindaco di Arcidosso –- è un invito a conoscerci e un’occasione di stare insieme attraverso il cibo, il buon bere e la nostra accoglienza. È un modo per raccontarci attraverso la qualità dei sapori. Insieme ad alcuni produttori del distretto biologico della Docg Montecucco e ai nostri grandi artigiani del cibo offriremo ciò che siamo abituati a gustare. La conoscenza del buono è parte integrante del nostro vivere".

È nato di recente il distretto biologico di Montecucco, si tratta di un’importante iniziativa che vede la collaborazione tra i comuni del territorio, le associazioni di categoria e alcune delle più importanti aziende biologiche della zona, come ColleMassari, Salustri, Tenuta l’Impostino, La Pollinosa, Podere dei Fiori, Colline Amiatine, Podere Colleciuffoni e Franci. A guidare il distretto, Francesco Saverio Benedetti, nominato presidente. Sempre all’interno di Arcidò sono in programma i laboratori di Sogni d’Ora, dedicati ai bambini di ogni età. Si inizia oggi alle 17.30 con "Oh quante cose vedrai" un laboratorio artistico letterario ispirato al libro di Seuss. Un viaggio in rima tra i paesaggi colorati della vita per incoraggiare i bambini ad avventurarsi nel mondo a testa alta, affrontare le insidie con sicurezza e imparare a spostare le montagne per raggiungere il proprio sogno.Ogni bambino realizzerà due piccole mongolfiere, una per sè e una per abbellire il Parco del Pero.